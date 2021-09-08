 

В “Талибане” заявили, что женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом

08.09.2021, 17:22, Новости дня
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Журналисты спросили о вероятности проведения запланированного ранее матча женских команд по крикету между Австралией и Афганистаном, и Васик объяснил, что это вряд ли произойдет, поскольку афганским женщинам, скорее всего, не разрешат это делать.

По его словам, в исламе, который продвигает движение “Талибан”, женщинам не позволено открывать окружающим лицо и тело, а в спорте это возможно.

Васик подчеркнул, что сейчас – “эпоха средств массовой информации”, женщины будут сняты на фото и видео, и “люди будут на них смотреть”.

“Мы не предадим исламские ценности”, – заявил представитель новых властей Афганистана.

Контекст:

В интервью The New York Times, которое вышло 25 августа, представитель “Талибана” Забихулла Муджахид заявил, что талибы не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. По его словам, опасения, что талибы заставят их оставаться дома и закрывать лица, – безосновательны.

Пресс-секретарь талибов добавил, что женщинам не нужны опекуны для выхода из дома. Сопровождать афганских женщин должен мужчина, в случае поездки на три и более дня.

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”.

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращения греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Женщин, которых обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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