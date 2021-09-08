В Полтавской области семилетние дети разгромили кладбище – полиция

4 сентября в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные разгромили несколько десятков надгробий на кладбище.

Фото: pl.npu.gov.ua

На место прибыли правоохранители. Они выяснили, что могилы разрушили мальчики 2014 года рождения. На их родителей составили два админпротокола о невыполнении родительских обязанностей.

Почему дети это сделали, в полиции не уточнили.

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