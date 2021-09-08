В Полтавской области семилетние дети разгромили кладбище – полиция
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4 сентября в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные разгромили несколько десятков надгробий на кладбище.
Фото: pl.npu.gov.ua
На место прибыли правоохранители. Они выяснили, что могилы разрушили мальчики 2014 года рождения. На их родителей составили два админпротокола о невыполнении родительских обязанностей.
Почему дети это сделали, в полиции не уточнили.
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