Маллет и другие лучшие стрижки на осень и зиму (выбор стилистов)

Если вы хотите быть в тренде, рассмотрите несколько вариантов причесок, которые будут в моде осенью и зимой нынешнего года. Их определили двенадцать лучших стилистов-парикмахеров мира. Представлены трендовые стрижки как этого, так и прошлого столетия, то есть выбор безграничен.

Шегги

Замечательная стрижка, которая позволяет создать сразу несколько моделей. Вы можете распрямить волосы или слегка их завить. Распустить локоны или собрать их в хвост (пучок). В любом случае техника стрижки позволяет прическе выглядеть стильно и эффектно при любой длине и структуре волос.

Маллет

Прическа маллет вернулась к нам из прошлого столетия. А все потому, что является стильной и практичной. Вы можете выбрать любую длину и структуру, которая вам больше всего нравится. В любом случае стрижка будет смотреться очень аккуратно и нарядно. Кроме того, она универсальная, ведь подходит женщинам любого возраста.

Прическа хиппи в стиле бохо

Сегодня практичные прически находятся в приоритете. Если у вас вьющиеся от природы волосы, нет ничего проще, чем помыть голову и высушить локоны естественным способом. Кудрявая челка станет изюминкой натуральной укладки. Длина не имеет значения, поскольку при любой длине прическа смотрится очень стильно и эффектно, а главное – естественно и натурально.

Многослойность

Многослойность в тренде в любых прическах. Это может быть каскад или маллет, в любом случае разная длина делает стрижку оригинальной и креативной. К тому же вам не придется тратить много времени на укладку, достаточно лишь помыть голову и просушить волосы. Пусть они ложатся произвольно, это однозначно будет выглядеть эффектно.

Крошечные кудри

Короткая стрижка с крошечными кудрями будет на сто процентов выглядеть оригинально и креативно. Поэтому вы можете воспользоваться тенденцией к укорачиванию длины, а также маленьким завиткам. Если у вас от природы прямые волосы, можно сделать биозавивку.

Стили 70-х

Выберите одну из тех стрижек, которые были в тренде в семидесятых годах прошлого столетия. Это может быть многослойный боб, маллет, каскад или любая другая модель с челкой, поскольку челки сейчас снова на пике популярности. Выберите ту прическу, которая максимально гармонирует с формой вашего лица.

Современная Брижит

Вспомните прическу Брижит Бордо. Как оригинально и креативно она делала укладку. Укладка состояла в том, чтобы за минимальное количество времени создать настоящий шедевр. Если вас устраивает объем, можете просто расчесать волосы. Если нет, сделайте прикорневой начес или начешите локоны по всей длине. Такой «беспорядок» сегодня снова в тренде.

Волчья стрижка

Эта стрижка является сочетанием нескольких моделей. Например, маллета и шегги. Челка может быть рваной, длина такой, какая вам нравится. Височную зону можно состричь или сделать несколько слоев. То есть у вас есть возможность проявить свою фантазию и создать прическу, которой пока еще не существует.

Челка-шторка

Она снова в тренде, как и много десятков лет назад. Выбирайте подходящую вам длину, делайте ровный или боковой пробор. Можете оставить ее прямой или завить, сделать достаточно пышной или состоящей из двух небольших прядей по бокам. Все эти варианты сегодня снова на пике моды, поэтому у вас есть огромный выбор.

Боб-каре

Проверенная десятилетиями стрижка каре является по-прежнему модной. А все потому, что она стильная, эффектная и практичная. Вы можете оставить любую длину, однако самой трендовой в нынешнем и предстоящем сезоне будет длина до подбородка. Челка также в моде, однако все зависит от вашего выбора. Сделайте прямой срез или отдайте предпочтение укороченному затылку. В любом случае это будет выглядеть великолепно.