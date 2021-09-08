 

Главред – в итальянском учебнике Украину включили в состав России

08.09.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посольство Украины в Италии сообщило, что «внимательные читатели обнаружили искажённую информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии» в одном из итальянских учебников по географии. Как пишет «Главред», в книге Украину зачислили в российские регионы вместе с Белоруссией, Молдавией и странами Балтии. Дипломаты призвали исправить статью и предложили предоставить авторам учебных пособий «правдивую информацию о событиях на Украине».


Facebook

В Италии в одном из учебников по географии для средних школ выявили факты искажения информации об Украине. Как пишет «Главред», в книге Украину отнесли к российским регионам вместе с Белоруссией, Молдавией и странами Балтии.

«В итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искажённую информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства», — пишет посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Дипломаты отметили, что такие «нередкие досадные случаи» распространения в итальянских учебниках искажённой информации об Украине, её истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без внимания украинского диппредставительства.

Представители посольства в официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника призывают исправить указанную статью и предлагают предоставить авторам учебных пособий «правдивую информацию о событиях на Украине».

Также дипломаты просят помощи и у украинцев. В частности, сообщать в случае «обнаружения фактов фальсификации украинской истории и искажённой информации о политической ситуации на Украине» на электронную почту посольства, поскольку, отмечает издание, «остановить массовые дезинформационные атаки и исправить искусственно навязанные стереотипы в отношении Украины можно только совместными усилиями».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / Сущенко: Моя семья пережила гораздо больше, чем я

17.09 / Das Erste – фон дер Ляйен отчиталась о состоянии ЕС и сделала акцент на успехах

14.08 / Ярославский поделился рецептом итальянских клецов

17.08 / Новую версию Volkswagen Tiguan представят в сентябре

08.09 / В киевском метро из-за сбоя системы е-билет образовались очереди

17.07 / В Иране люди вышли на протесты из-за засухи и нехватки воды. Известно об одном убитом

25.12 / Рожкова и Сологуб оспорили в суде выговор от совета Нацбанка

01.06 / Зеркаль стала советником министра энергетики Украины

26.07 / На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой

01.07 / Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за пьяную езду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика