 

WP – Белый дом запросил $30 млрд на расселение афганцев и восстановление после ураганов

08.09.2021, 16:54, Новости дня
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Белый дом запросил у конгресса США более $30 миллиардов на восстановление после стихийных бедствий, в том числе урагана «Ида», и расселение афганских беженцев, передаёт The Washington Post. Однако просьба принять краткосрочную резолюцию о продолжении финансирования государственных расходов после окончания текущего финансового года грозит серьёзными дебатами в конгрессе.


Reuters

Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса выделить в общей сложности более $30 миллиардов на ряд нужд, включая восстановление после стихийных бедствий и расселение афганских беженцев, пишет The Washington Post. 

По словам исполняющей обязанности директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, работа по согласованию бюджета США на следующий финансовый год продолжается. Янг отметила, что в связи с окончанием текущего финансового года конгрессу нужно будет принять краткосрочную резолюцию о продолжении финансирования государственных расходов.

В частности, Белый дом просит выделить $14 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий, произошедших до урагана «Ида». Речь идёт об ураганах «Лаура» и «Дельта», а также о засухах, лесных пожарах и наводнениях по всей стране. Кроме того, в администрации Байдена ожидают, что на ликвидацию последствий урагана «Ида» потребуется не менее $10 млрд.

Включить в резолюцию администрация также предлагает $6,4 миллиардов на расселение десятков тысяч афганцев, сотрудничавших с США во время войны в Афганистане. Предполагается, что часть средств будет направлена Пентагону и Госдепартаменту для оплаты расходов по переселению беженцев и обслуживанию объектов, где они сейчас находятся. Средства также пойдут на оказание гуманитарной помощи афганцам в регионе.

Как отмечает издание, просьба администрации о выделении дополнительных средств на расселение афганских беженцев и программу помощи при стихийных бедствиях, вероятно, вызовет серьёзные дебаты в конгрессе, учитывая недовольство республиканцев действиями Байдена при выводе войск из Афганистана.  

The Washington Post напоминает, что в настоящий момент Белый дом работает над масштабным рамочным законопроектом стоимостью $3,5 трлн. Ожидается, что пакет мер позволит среди прочего пересмотреть систему социальной защиты и начать новые программы по борьбе с изменением климата. Более того, в начале августа сенат принял законопроект о развитии инфраструктуры страны на $1,2 трлн, который пока не был одобрен палатой представителей.

«Я думаю, что всё, что связано с Афганистаном, будет непросто. Вероятно, это попадает в категорию чрезвычайных ситуаций — того, чего не ожидали, — но это внесёт некоторую путаницу в отношении общего пакета», — предупредил старший вице-президент аналитического центра Bipartisan Policy Center Билл Хогланд.



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