 

В Москве и Московской области могут разрешить обмениваться рукопожатиями

08.09.2021, 16:51, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в ближайшее время отменить ещё одно ограничение, связанное с пандемией COVID-19. Со следующей недели москвичам могут разрешить пожимать друг другу руки.

Запрет на рукопожатия ввели год назад в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вытирая нос или чихая, больной может испачкать заражёнными выделениями свою руку. Коснувшись руки здорового человека при приветствии, он передаёт ему заражённый биоматериал, который потом легко может попасть на слизистые и вызвать заражение. Штраф за рукопожатие сейчас составляет пять тысяч рублей.

«Ситуация с коронавирусом стремительно улучшается. Ритуальные службы начали справляться с потоком. Мы отменили требование носить перчатки в метро, теперь можем разрешить москвичам пожимать друг другу руки. Но если в области такой запрет не будет отменён, мы по-прежнему будем наказывать москвичей, пожимающих руки жителям Химок или Красногорска», – заявил мэр Москвы.

Политологи связывают грядущее послабление с приближающимися выборами. Кандидаты теряющей популярность «Единой России» надеются улучшить свои позиции, пожимая руки избирателям на встречах и собраниях. Но сейчас им не позволяют это делать санитарные ограничения.

«Средний кандидат в Конгресс США за время кампании пожимает около 50-ти тысяч рук. Кандидату в Госдуму это сейчас обошлось бы в 250 миллионов рублей только штрафов. Даже единороссы не могут себе этого позволить», – прокомментировал политолог Александр Кынев.

Власти Московской области заявили, что готовы разрешить рукопожатия, если это сделает Москва.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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