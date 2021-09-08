В Норвегии создали новый полимерный материал

Норвежскими учеными, в результате исследований «паучьего шелка», был создан новый синтетический материал одновременно прочный и мягкий.

Новый материал – это полимер, который имеет свойства тянуться подобно резине. Молекулы нового «эластомера» содержат восемь водородных связей в одном повторяющемся элементе. Благодаря такому строению молекулы, материал получает превосходные механические свойства, делающие его очень прочным.

Как и многие открытия, новый материал был создан на основе наблюдения и изучения окружающего мира, а именно паучьего шелка, который имеет подобную структуру.

Кроме своих замечательных механических свойств «эластомер» обладает способностью восстанавливаться под влиянием температур свыше 80 градусов по Цельсию.

Бесспорно, новый синтетический материал, с превосходными механическими и другими свойствами, найдет успешное применение во многих видах промышленности.

Команда ученых подала заявку на патент еще в марте 2021 года, но продолжает работу над полимером для придания ему новых полезных свойств. Они хотят, чтобы новое изобретение имело устойчивость против обледенения и к воздействию водных микроорганизмов. Если эти работы увенчаются успехом, тогда синтетический «паучий шелк» можно будет использовать даже в таких суровых условиях, как в Артике.

Источник: www.ridus.ru