 

Добавки омега-3 улучшают память людей с болезнью Альцгеймера

08.09.2021, 16:50, Разное
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Шведские исследователи установили, что добавки в рацион омега-3 могут улучшить память людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Пациенты, принимающие такие жирные кислоты, показали лучшие результаты в ходе тестирования при не изменившихся физических параметрах.
Многим известно, что употребление в пищу жирных кислот помогает сохранить здоровье головного мозга и нервной системы. Также помогают кислоты наподобие омега-3 избежать раннего наступления расстройств нейрогенного характера, в том числе болезни Альцгеймера. Однако, как оказалось, продукты с этим природным веществом, а также пищевые добавки полезны в том числе людям, уже заболевшим этим страшным недугом.

По данным нейробиологов из Университета Эребру, приемом полинасыщенных кислот омега-3 пациенты могут защитить клетки своего мозга от дальнейшего разрушения болезнью. Свою теорию специалисты научной команды проверили экспериментальным путем. В ходе исследования были протестированы показатели более трех десятков больных, часть из которых регулярно употребляли в пищу добавки с омега-3.

После истечения опыта у всех участников были взяты образцы спинномозговой жидкости, кроме того, им необходимо было пройти тесты, проверяющие их способность запоминать и хранить информацию в памяти. Причем такая проверка делалась в самом начале эксперимента и спустя полгода после его старта.

Интересно, что жидкость, взятая из спинного мозга, не отличалась у пациентов из группы, принимавшей омега-3, и пациентов с рационом без данной кислоты. Однако результаты проверки их памяти не оставляли никаких сомнений в пользе добавок для страдающих болезнью Альцгеймера. Кроме того, категория, употребляющая омега-3, имела в своем организме определенные изменения в маркерах, которые связаны с повреждениями клеток нервной системы. При этом учеными не было выявлено клинической связи данной ситуации с итогами тестов.

Источник: www.medikforum.ru



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