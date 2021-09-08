 

Лолита в алом платье покорила своим декольте

08.09.2021, 16:50, Разное
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Певица Лолита Милявская покорила пользователей своим внешним видом. Она показала себя в эффектном алом платье, которое подчеркивает зону декольте.
В 57 лет Лолита Милявская выглядит просто превосходно. За последнее время артистка сильно похудела. В одной из свежих публикаций, обнародованных в социальной сети Instagram, она показала зону декольте. Пользователей всегда восхищала самоирония знаменитости. На этот раз она констатировала тот факт, что у нее обвисла грудь.

Поклонники не согласились с мнением Лолиты Милявской. Они отметили, что после похудения знаменитость начала выглядеть еще лучше. Нашлись и те фолловеры, которые начали спрашивать исполнительницу о методах преображения.

Изображение взято с: Instagram @lolitamilyavskaya
Напомним, что Лолита Милявская заметно похудела после развода с тренером по сквошу Дмитрием Иванову. Она занялась своим здоровьем, обратилась к эндокринологу. За короткое время артистка сбросила немало лишних килограммов. Теперь она является обладательницей тонкой талии и стройных ног.

Источник: www.instagram.com



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