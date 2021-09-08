Лолита в алом платье покорила своим декольте

Певица Лолита Милявская покорила пользователей своим внешним видом. Она показала себя в эффектном алом платье, которое подчеркивает зону декольте.

В 57 лет Лолита Милявская выглядит просто превосходно. За последнее время артистка сильно похудела. В одной из свежих публикаций, обнародованных в социальной сети Instagram, она показала зону декольте. Пользователей всегда восхищала самоирония знаменитости. На этот раз она констатировала тот факт, что у нее обвисла грудь.

Поклонники не согласились с мнением Лолиты Милявской. Они отметили, что после похудения знаменитость начала выглядеть еще лучше. Нашлись и те фолловеры, которые начали спрашивать исполнительницу о методах преображения.



Изображение взято с: Instagram @lolitamilyavskaya

Напомним, что Лолита Милявская заметно похудела после развода с тренером по сквошу Дмитрием Иванову. Она занялась своим здоровьем, обратилась к эндокринологу. За короткое время артистка сбросила немало лишних килограммов. Теперь она является обладательницей тонкой талии и стройных ног.

Источник: www.instagram.com