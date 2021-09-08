Что театры нам готовят: главные премьеры сезона лучших сцен столицы

РАМТ

Первой премьерой нового сезона станут “Дни Савелия” в Театральном дворе. В постановке Марины Брусникиной по дебютному роману Григория Служителя заняты Виктор Панченко, Денис Баландин, Алексей Блохин, Дарья Семенова, Мария Рыщенкова, Нелли Уварова, Антонина Писарева и другие.

На Маленькой сцене состоятся премьеры спектаклей по пьесам из репертуара МХАТ-II и Центрального детского театра. В сентябре пьесу Виктора Розова “В добрый час!”, впервые поставленную в ЦДТ в 1954 году Анатолием Эфросом, вернет в репертуар РАМТа Владимир Богатырев. “Блоху”, написанную Евгением Замятиным специально для МХАТ-II по сказу Николая Лескова “Левша” выпустит Александр Пономарев.

Алексей Бородин репетирует спектакль “Душа моя Павел” по одноименному роману лексея Варламова, лауреата премии Александра Солженицына и премии “Большая книга”. Автор инсценировки – драматург Полина Бабушкина. В главной роли Даниил Шперлинг.

Егор Перегудов задумал дилогию по мифам Древней Греции. Оба спектакля будут идти в один день в одном пространстве, которое создаст художник Владимир Арефьев. Утренняя версия будет предназначена для семейного просмотра (6+), а вечером те же мифы будут рассказаны для взрослых (21+). Над текстами дилогии работает драматург Ася Волошина.

Спектакль “Эзоп” по пьесе Гильерме Фигерейдо “Лиса и виноград” поставит Владимир Мирзоев. В главных ролях Евгений Редько, Петр Красилов, Нелли Уварова, Мария Рыщенкова.

Алексей Золотовицкий приступит к работе над спектаклем по роману Марины Степновой “Женщины Лазаря”.

Алексей Бородин готовит спектакль по пьесе “Леопольдштадт” британского драматурга сэра Тома Стоппарда.

МХТ им. Чехова

16 и 17 октября Виктор Крамер представит спектакль по собственной пьесе “Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена”, написанной при участии Константина Хабенского. Ее фантастический сюжет основывается на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Р.Э.Распе и других авторов, посвящавших свои произведения приключениям барона из Боденвердера. Главным сюжетом спектакля станет история о не знающей преград человеческой фантазии, способной преобразовать мир, дать свободу и счастье. В роли барона Мюнгхаузена – Константин Хабенский.

В ноябре на Основной сцене режиссер Уланбек Баялиев выпускает спектакль по пьесе Венедикта Ерофеева “Вальпургиева ночь, или Шаги Командора”. Это его вторая работа в Художественном театре: в позапрошлом сезоне Баялиев поставил спектакль “Сахарный немец” по метафизическому роману Сергея Клычкова. В главных ролях в его новом спектакле сыграют Дмитрий Назаров и Игорь Верник.

Режиссер Егор Перегудов приступает к репетициям знаменитой пьесы Эдмона Ростана “Сирано де Бержерак”. Художником выступит Владимир Арефьев. В главных ролях Юрий Чурсин и Паулина Андреева. Премьера спектакля запланирована на весну 2022 года.

В апреле 2022 года должна состояться премьера мюзикла для драматического театра “Свет нового человека, или Второе пришествие Гагарина”. Пьесу Вадима Воли ставит режиссер и хореограф Олег Глушков. Композитор – Роман Игнатьев, автор музыки к известным мюзиклам “Анна Каренина” и “Граф Орлов”.

На Малой сцене готовит новую постановку режиссер Михаил Рахлин – по собственной инсценировке романа Виктора Пелевина “Омон Ра”. А Юрий Бутусов приступит к работе над пьесой Михаила Булгакова “Адам и Ева”.

МХАТ им. Горького

8 октября Эдуард Бояков представляет спектакль “Розовое платье” – о невестке трех сестер Прозоровых

Наталье, которая у Чехова так грубо вторгается в их семью в качестве невесты, а

потом жены Андрея. Наташа в пьесе Чехова “Три сестры” – отрицательный персонаж.

Она мещанка, безвкусная и меркантильная захватчица дома, грубая и вульгарная. И

вдруг оказывается, что у всех своя правда, нужно только уметь встать на точку

зрения другого человека. Это

делает пьесу глубоким психологическим исследованием человека в обществе,

эволюции личности, чем всегда и был славен МХАТ.

Режиссер Арина Мороз переплела

любимую всеми сказку “Буратино” с чудесной историей Карло Коллоди “Пиноккио”,

которая была основой для сочинения Алексея Толстого. Этот спектакль соединяет в

себе яркие персонажи, захватывающий сюжет, современные спецэффекты и живую

музыку. Он интерактивный, герои сказки будут входить в контакт с юными

зрителями. Итальянский колорит, декорация в

виде огромной шарманки, которая трансформируется в разные места действия, яркие

классические костюмы кукол. “Пиноккио”

будет наполнен юмором, новыми песнями, оригинальными декорациями и волшебством,

ведь это сказка – о театре, к которому нужно найти Золотой ключик.

Елена Исаева представляет спектакль “Женщины Есенина” по

книге Захара Прилепина. Известно, что в жизни Сергея Есенина было

несколько больших романов, повлиявших на его творчество. Почти все романы

заканчивались трагически. На отношении Есенина к возлюбленным сказывались

психологические раны, полученными им в детстве. Личная жизнь поэта лишь

иллюстрация главного исследования спектакля: как взаимоотношения родителей

Есенина, трагические повороты в судьбе его матери сломали и его жизнь. Есенин,

не верит в любовь, но все время ищет ее. Есенин находит любовь, но выпивает ее,

как заряд творческой силы, а не личного счастья. Есенин за все платит

стихами. Спектакль расскажет о тайнах

детства и семьи всенародно любимого русского гения, с этой стороны на

творчество и жизнь поэта еще никто не смотрел. В ролях: Екатерина Стриженова, Агния Кузнецова, Елена Алиса Гребенщикова.

На Малой сцене состоится премьера спектакля Алисы Гребенщиковой по рассказам Михаила Пришвина “Сказки в шатре” Спектакль будет построен как диалог Лесника и Природы. Все действие будет

происходить в огромной палатке, разбитой на сцене, где дети сидят внутри на

“пеньках”, “бревнах”, “траве”. Причем спектакль подходит даже для детей в возрасте от 4 лет.

Студия театрального искусства

Первой премьерой сезона станет “Мелкий бес” в постановке Сергея Женовача. В основе сценической композиции – одноименная пьеса и роман Федора Сологуба. К репетициям планируется приступить уже в октябре. Художник спектакля — Александр Боровский, художник по свету — Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник. “Это сложная и противоречивая история. Это опять сны, опять бессознательное, опять гоголевский и щедринский юмор, и страшная безнадега и в то же время правда и здоровый пессимизм. Это история о том, как в нас живут страхи, комплексы, демоны”, – говорит режиссер.

Школа современной пьесы

10 и 12 сентября театр представит спектакль по пьесе Олега Маслова “Бешеный хворост” в постановке Иосифа Райхельгауза. Это ученика старших классов, подвергшегося травле со стороны учителей.

Следующая премьера намечена на 26 октября. Спектакль “Степь Чехова” – фантазия на тему повести великого классика в интерпретации режиссера-преподавателя ГИТИСа, известного актера и кинорежиссера Александра Цоя. Постановка выросла из студенческих актерско-режиссерских зарисовок курса ГИТИСа. Несмотря на отсутствие оживленной драматургии в классическом тексте, спектакль, по словам режиссера, получится динамичным и созвучным современности. Кроме того, зрителя ждет неожиданная развязка, раскрывающая героев с другой стороны.

После Нового года зрители увидят спектакль “Отщепенцы” Галины Зальцман, в основу которой легла документальная пьеса Александры Фоминой. Пьеса вошла в топ-5 конкурса “Действующие лица”. А режиссерский эскиз к этому спектаклю стал победителем лаборатории “Класс молодой режиссуры” в театре “Школа современной пьесы”. Спектакль рассказывает о событиях, происходивших в конце XIX века в Петропавловской крепости, где за вооруженное сопротивление власти в заключении находятся трое молодых людей, так отчаянно сражающихся за внутреннюю свободу в условиях внешней несвободы.

Большим событием в истории театральной Москвы станет режиссерский дебют известного театрального художника, лауреата Золотой Маски Марии Трегубовой, которая представит проект под рабочим названием “Сон Гоголя “Нос” или “Нос Гоголя. Сон”. Спектакль предполагает игру с классикой, а также изящное сочетание сценографии с актерской игрой и выразительными средствами режиссуры. Премьера запланирована на 1 апреля.

Театр им. Евг. Вахтангова

Спектакль “Война и мир” в постановке Римаса Туминаса станет первой премьерой сезона. Его репетируют 12 народных артистов, шестеро заслуженных артистов России, и много молодых актеров. В постановке прозвучит музыкальная тема, сочиненная Фаустасом Латенасом, которого не стало 2020 году.

Весной Алексей Франдетти поставит спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна “В джазе только девушки”.

На Новой сцене планируется совместная постановка театра им. Вахтангова и Дрезденского государственного театра по пьесе Хайнера Мюллера “Волоколамское шоссе”. Режиссер – Йозуа Резинг. В постановке планируется участие артистов обоих театров. После выпуска спектакль будут некоторое время играть попеременно в Москве и Дрездене.

К своему 100-летнему юбилею театр выпустит и документальный спектакль “С художника спросится!” о Леопольде Сулержицком – учителе и духовном наставнике Вахтангова. Режиссер постановки – Ася Князева. Премьера состоится в декабре и будет приурочена к 105-летию со дня смерти педагога.

Театр им. Пушкина

11, 12 и 13 сентября состоится премьера спектакля “Швейцария” по пьесе Джоанны Мюррей-Смит, режиссером которого стала Татьяна Тарасова. Это психологический триллер про автора романов о талантливом мистере Рипли.

22 и 23 сентября зрителей ждет премьера “Машалава” режиссера Владимира Киммельмана по пьесе молодого екатеринбургского автора Марии Конторович. Молодое поколение театра представит спектакль о судьбе и проблемах своих ровесников.

В ноябре зрителей ждет спектакль “Стражи Тадж-Махала” по пьесе Раджива Джозефа в постановке Алексея Золотовицкого. Тогда же в театре представят обновленный спектакль «Материнское поле», который почти десятилетие находится в репертуаре.

В феврале зрителей ждет премьера спектакля “Мадам Рубинштейн” Джона Мисто. Его режиссером станет Евгений Писарев, художником — Максим Обрезков. В главной роли — Вера Алентова.

В апреле зрители увидят премьеру комедии Карло Гольдони “Слуга двух господ” режиссера Юрия Муравицкого.

Театр им. Вл. Маяковского

Первой премьерой сезона станет “Обыкновенная история” по роману Гончарова, которую на Малой сцене выпустит Никита Кобелев. Увидеть ее можно уже 29 сентября.

Анатолий Шульев будет работать над спектаклем “На всякого мудреца довольно простоты” по пьесе Островского. Премьерные показы на Основной сцене намечены на январь.

Весной художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис планирует поставить роман Салтыкова-Щедрина “Господа Головлевы”. Юрий Иоффе возьмется за притчу Арбузова “Счастливые дни несчастливого человека”. А пьесу “Бруно” – о писателе и художнике Бруно Шульце – поставит Саша Денисова.

Театр Олега Табакова

Спектакль “МОЛЬЕР, avec amour” в репертуаре Театра Олега Табакова появился в конце января

и уже полюбился зрителям. Но в новом сезоне в нем появятся и новые актеры. Мольер – Журден – Сергей Угрюмов, Люсиль – Анастасия Богатырева, Клеонт – Владислав Миллер, маркиза Доримена – Ксения Утехина, Николь – Анастасия Тимушкова, учитель фехтования – Александр Лимин.

А актер Константин Лавроненко, знакомый по фильмам “Возвращение” и “Изгнание” в новом сезоне введен на роль Судьи в спектакль “И никого не стало”. Причем спектакль будет перенесен с Исторической сцены на Новую.

Новый драматический театр

Впервые на московской театральной сцене режиссер Вячеслав Долгачев ставит спектакль “Пародист” по пьесе Евгения Водолазкина. По сюжету спустя три года после смерти знаменитого пародиста, погибшего в автомобильной аварии, в дом его бывшей жены приходит частный сыщик, чтобы расследовать гибель пародиста по его же просьбе, сделанной незадолго до трагического ДТП в предчувствии собственной скорой смерти. Так начинается детективная история, захватывающая неожиданными поворотами, как и полагается любому детективу.

В ноябре состоится премьера спектакля по сценарию Геннадия Шпаликова “Я шагаю по Москве” режиссера Юрия Печенежского, а в начале декабря – “В окне любовь и чепуха” по произведениям Даниила Хармса в интерпретации Юлии Ванюковой. Оба постановщика – финалисты режиссерского конкурса, который проходил в театре в конце сезона.

К новогодним праздникам театр готовит подарок юным зрителям – музыкальную сказку “Снегурочка” Елены Ермаковой и Алексея Спирина.