 

Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Евгения Зиничева

08.09.2021, 16:46, Разное
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева в связи с трагической гибелью министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Соболезнования родным и близким Евгения Зиничева выразили также президент России Владимир Путин и главы иностранных государств. Спикер Госдумы подчеркнул, что глава МЧС погиб при исполнении служебного долга:

“Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память”.

55-летний Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений. Трагедия произошла в Норильске, куда глава МЧС прибыл для проверки хода строительства новой пожарной части и участия в учениях по защите арктической зоны России от чрезвычайных ситуаций.

Как ранее сообщали “Дни.ру”, генерал армии Евгений Зиничев совершил настоящий подвиг. Российский министр трагически погиб на учениях в Красноярском крае, пытаясь спасти жизнь другого человека.

Во время учений проводились съемки документального фильма, посвященного Арктике. Глава МЧС и режиссер Александр Мельник занимались поиском локации для съемок. Неожиданно мужчина оступился, сорвался с обрыва и упал в воду – Зиничев бросился ему на помощь. К сожалению, генерал ударился о выступ во время прыжка и не смог спасти человека. Мельника и Зиничева пытались экстренно транспортировать в больницу, однако они скончались по пути.



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