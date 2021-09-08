Путин назвал гибель главы МЧС невосполнимой личной утратой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева и подчеркнул, что с министром их связывали годы работы.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня». – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям. «И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», – заключил глава государства.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был.

Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека, ему было 55 лет. Позже стало известно, что глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника.

С 1987 он года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.