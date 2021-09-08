 

Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства

08.09.2021, 16:28, Новости дня
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“Такие беляши готовит моя мама. Они прям из детства… Вкусные такие”, – анонсировала рецепт автор кулинарного блога.

Для их приготовления понадобится: 

500 мл. жирного, холодного кефира;
1 ч.л. соли;
1 ч.л. соды;
650-700 г муки.

Для начинки необходимо соеденить:

говяжий фарш; 
лук; 
зелень по вкусу; 
соль, черный перец, паприка;
1 ч.л. майонеза для сочности. 

“Соединяем кефир, соль, соду. Просеивая муку, замешиваем тесто. Холодный кефир – это один из секретов пышного, воздушного теста. Оставьте его минимум на час. Вымесите хорошенько, прежде чем раскатать”, – описала процесс приготовления теста блогер.

Затем тесто нужно раскатать и вырезать из него круги. На каждый круг выкладываем мясную начинку, закрываем поэтапно, формируя с одной стороны небольшое отверстие, и затем обжариваем в большом количестве растительного масла. Блогер отмечает, что сперва беляши обжариваются отверстием вниз, а затем переворачиваются.

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Публикация от Отчаянная домохозяи * ка * (@umarova_karina)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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