Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
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“Такие беляши готовит моя мама. Они прям из детства… Вкусные такие”, – анонсировала рецепт автор кулинарного блога.
Для их приготовления понадобится:
500 мл. жирного, холодного кефира;
1 ч.л. соли;
1 ч.л. соды;
650-700 г муки.
Для начинки необходимо соеденить:
говяжий фарш;
лук;
зелень по вкусу;
соль, черный перец, паприка;
1 ч.л. майонеза для сочности.
“Соединяем кефир, соль, соду. Просеивая муку, замешиваем тесто. Холодный кефир – это один из секретов пышного, воздушного теста. Оставьте его минимум на час. Вымесите хорошенько, прежде чем раскатать”, – описала процесс приготовления теста блогер.
Затем тесто нужно раскатать и вырезать из него круги. На каждый круг выкладываем мясную начинку, закрываем поэтапно, формируя с одной стороны небольшое отверстие, и затем обжариваем в большом количестве растительного масла. Блогер отмечает, что сперва беляши обжариваются отверстием вниз, а затем переворачиваются.
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