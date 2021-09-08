 

8 сентября: Микеланджело создал “Давида”, день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь

08.09.2021, 16:28, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1504-м – итальянский скульптор, художник и архитектор, один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти завершил работу над своей пятиметровой мраморной скульптурой “Давид” и представил ее флорентийской публике на площади Синьории. В настоящее время оригинал статуи находится в Академии изящных искусств во Флоренции.

в 1636-м – основан Гарвардский университет, старейший вуз США и один из самых известных университетов в мире. Он находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. Назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда;

в 1952-м – вышло первое издание повести американского писателя и военного корреспондента Эрнеста Хемингуэя “Старик и море”. За эту работу он получил престижную Пулитцеровскую премию;

в 1962-м – на Венецианском кинофестивале фильму советского кинорежиссера Андрея Тарковского “Иваново детство” присуждается приз “Золотой лев святого Марка”.

В этот день родились:

в 1812-м – Наталья Гончарова, жена русского поэта Александра Пушкина, праправнучка гетмана Украины Петра Дорошенко;

в 1898-м – Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино, лауреат трех Сталинских премий, артистка Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве;

в 1919-м – Людмила Целиковская, советская актриса театра и кино, известна по ролям в музыкальных “Близнецы”, “Сердца четырех”, “Воздушный извозчик” и “Беспокойное хозяйство”;

в 1971-м – Дэвид Аркетт, американский киноактер, режиссер и сценарист. Прославился после роли Дьюи Райли в фильме ужасов “Крик”. Был женат на актрисе Кортни Кокс, исполнявшей роль Моники в культовом сериале “Друзья”.

В этот день умерли:

в 2003-м – Лени Рифеншталь, немецкий кинорежиссер, фотограф, актриса и танцовщица. Одна из самых ярких и неоднозначных фигур кинематографа ХХ века. В своих картинах “Триумф воли” и “Олимпия” Рифеншталь активно романтизировала и пропагандировала нацистскую идеологию, после 1945 года своей моральной вины не признавала. Скончалась в 101 год на своей вилле в Баварии. Урна с прахом Рифеншталь была захоронена на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф;

в 2009-м – Вячеслав Хурсенко, украинский певец, композитор и автор-исполнитель. Известен своими песнями “Соколята”, “На острове ожидания”, “Исповедь”. Умер в 43 года, похоронен в селе Подгайцы в Волынской области;

в 2012-м – Александр Белявский, советский актер, известен по роли Фокса в телесериале Станислава Говорухина “Место встречи изменить нельзя”. Артист покончил с собой в 80 лет. В конце 2003 года Белявский пережил инсульт, после чего потерял речь и, по сути, лишился работы. Незадолго до инсульта у него родилась дочь. Прах актера захоронен в семейной могиле на Кузьминском кладбище в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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