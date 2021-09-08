 

Зеленский ввел в действие тайное решение СНБО о развитии Военно-морских сил Украины

08.09.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уточняется, что это решение СНБО является тайным. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

20 августа Данилов сообщал, что один из вопросов, который СНБО в тот день рассмотрел на своем заседании в секретном режиме, касался финансирования Военно-морских сил страны. Он сообщил, что СНБО попросит Кабмина и Рады дополнительно 960 млн грн в этом году на покупку необходимых ВМС технических средств.

Зеленский заявлял, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / “Он вкладывал в Харьков все свои эмоции”. В ОП выразили соболезнования из-за смерти Кернеса

03.08 / Суд арестовал военнослужащего УГО, которого подозревают в избиении танцора шоу-балета Дорофеевой

25.03 / Зеленский отказался от цели достичь военного паритета с Россией

09.12 / TVP Info – польский суд наказал продавцов рыбы за негуманное обращение с карпом

26.06 / После гибели в Днепре двух человек в машине с пчелами полиция открыла уголовное производство

01.03 / В “Евросолидарности” объяснили, почему Порошенко не декларировал покупку “Прямого”

28.07 / Заболевшая коронавирусом медсестра обнаружила странный симптом

05.03 / В Великобритании 40% взрослого населения вакцинировали от COVID-19

20.01 / Компания Hyundai опубликовала изображения нового доступного кроссовера Bayon

24.04 / Россиянин Карацев вышел в финал теннисного турнира ATP

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика