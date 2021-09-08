Зеленский ввел в действие тайное решение СНБО о развитии Военно-морских сил Украины

Уточняется, что это решение СНБО является тайным. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

20 августа Данилов сообщал, что один из вопросов, который СНБО в тот день рассмотрел на своем заседании в секретном режиме, касался финансирования Военно-морских сил страны. Он сообщил, что СНБО попросит Кабмина и Рады дополнительно 960 млн грн в этом году на покупку необходимых ВМС технических средств.

Зеленский заявлял, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

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