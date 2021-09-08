Установлено, что жирная пища отравляет организм

Ученые из Ягеллонского и Бристольского провели ряд экспериментов на лабораторных крысах, в процессе которых было доказано, что жирная пища приводит к отравлению организма.

Грызунов разделили на две группы. Для одной создали сбалансированный рацион питания, другой же предлагали жирную пищу. Под конец эксперимента крысы из второй группы существенно набрали вес, что никого, в общем, не удивило.

Однако ученые также сумели установить, что при злоупотреблении жирной пищи в буквальном смысле происходит постепенное отравление организма. В частности, нарушаются биоритмы, изменяются режимы сна и отдыха. С человеком, не соблюдающим диету, происходит примерно то же самое, отмечают исследователи.