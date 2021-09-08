 

Установлено, как окружение человека влияет на ритм ходьбы

08.09.2021, 16:12, Новости дня
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Как оказалось, походка человека говорит о том, насколько ему комфортно в данном окружении. Проведя ряд исследований, психологи из Бристольского университета установили, что уверенная походка с четким ритмом шагов характерна для человека, которые пребывает в привычных и комфортных для себя условиях.

Не важно, идет ли речь о городском жителе, который привык ходить по шумным улицам, или о фермере, когда он находится в окружении полей.

Как только человек попадает в непривычную обстановку, его шаги становятся медленнее и осторожнее. В крайнем случае, он будто нащупывает почву под ногами в темноте. Все это поясняет, почему жители любого города легко определяют в потоке переходов приезжих. Те просто «неправильно» ходят.



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