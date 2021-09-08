Кофейная гуща в помощь: для чего коже головы требуется регулярный пилинг и как его сделать самостоятельно

Здоровая кожа головы является основным требованием для объемных и блестящих волос. Поэтому правильный уход должен быть неотъемлемой частью вашей программы красоты. Именно здесь вступает в игру скраб для кожи головы.

Регулярное мытье головы просто помогает удалить часть омертвевшей кожи. Остальное образует слой, который блокирует сальные железы. Это делает волосы тусклыми и более жирными.

Как работает скраб

Скраб для кожи головы работает так же, как скраб для лица. Основная его цель – тщательно удалить верхний ороговевший слой и глубоко очистить кожу головы. Скраб имеет множество преимуществ:

Массаж головы улучшает кровообращение.Стимулируется рост волос.Волосы выглядят более густыми и ухоженными.Питательные вещества, полученные из шампуней или кондиционеров, лучше усваиваются.

Пилинг кожи головы особенно рекомендуется для людей, волосы которых склонны к чрезмерному выпадению, а также для тех, чьи волосы сухие или тусклые. Кроме того, пилинг кожи головы может предотвратить или устранить перхоть.

Используйте скраб вместо или перед мытьем волос. Слегка массируйте кожу пальцами у корней волос, а затем ополаскиваете водой. Применения один раз в неделю вполне достаточно, чтобы насладиться всеми преимуществами.

Как очистить кожу головы

Скрабы для кожи головы можно разделить на две основные категории: механические и химические пилинги. Механические пилинги включают небольшие твердые частицы, которые физически очищают поверхность кожи головы. Чаще всего для этого используются следующие ингредиенты:

Соль.Сахар.Глина.Орехи.Фруктовые ядра.

Химические пилинги состоят из ингредиентов, которые химически отслаивают мертвые клетки кожи. Основными химическими пилингами являются альфа-гидроксикислоты (AHA) и бета-гидроксикислоты (BHA). Пилинг кожи головы AHA и BHA в основном включает в себя:

Гликолевую кислоту.Молочную кислоту.Салициловую кислоту.

Кроме того, вы можете использовать щетку для отшелушивания. Они в основном сделаны из силикона и легко массируют кожу головы, что приводит к глубокому очищению и усилению кровообращения. Кроме того, этот тип массажа помогает уменьшить стресс и напряжение.

Эффективны ли скрабы при заболеваниях кожи головы

При некоторых заболеваниях кожи головы скрабы могут облегчить симптомы, и поэтому их рекомендуется использовать. Например, если у вас довольно легкая перхоть, которая не является хронической, скрабы для кожи головы могут быть вполне полезны. Регулярные пилинги также могут предотвратить или смягчить выпадение волос.

Некоторые заболевания кожи головы, такие как экзема, себорейный дерматит или псориаз, могут сделать кожу головы более чувствительной к пилингу, что приводит к дальнейшему раздражению и воспалению. В этих случаях проконсультируйтесь с врачом перед использованием скраба.

Сделайте скраб самостоятельно

Если вы хотите сделать скраб для кожи головы самостоятельно для жирных волос, сахар всегда является хорошим вариантом. Для этого смешайте 4 чайные ложки сахара, 2 чайные ложки льняного семени и 1 чайную ложку яблочного уксуса.

Скраб для кожи головы также можно легко сделать с кофейной гущей. Смешайте 1 чайную ложку кофейной гущи с шампунем. Лучше всего подходит тот, который содержит питательные вещества для кожи головы, такие как витамин В5 (пантотеновая кислота) или кератин, – они легче проникают в кожу при отшелушивающем массаже.

Смешайте гель алоэ (2 столовые ложки) и сахар (4 столовые ложки). Такой скраб питает кожу головы, увлажняет ее и оставляет приятное ощущение свежести.

Вот еще несколько рецептов:

Смешайте 4 ложки сахара с одной ложкой меда и оливковым маслом. Нанесите и помассируйте кожу головы. Это поможет избавиться от всех загрязнений и частиц пыли и откроет все закупоренные поры.Смешайте 3 столовые ложки морской соли с лимонным соком и оливковым маслом. Намочите волосы, а затем очистите кожу получившимся скрабом. Промойте теплой водой.Сделайте простой скраб, смешав 2 ложки пищевой соды с 1 ложкой порошка корицы и 1 ложкой растительного масла.

Вы также можете добавить в него любое эфирное масло по вашему выбору. Помассируйте им кожу головы и смойте мягким шампунем и теплой водой.