Врач Ивашкевич назвала противопоказания к употреблению творога

Врач Анна Ивашкевич сообщила, что не всем людям можно есть творог. Она назвала основные противопоказания к употреблению данного продукта.

Некоторые считают творог исключительно полезной пищей. Однако на самом деле этот белковый продукт является не таким уж и безобидным. Творогу свойственно быстро портиться, он может храниться не более трех дней. Покупая продукт, необходимо обращать внимание на дату производства, иначе есть риск отравиться.

Людям, которые имеют болезни почек, лишний вес, непереносимость лактозы, атеросклероз или же гастрит, придется исключить из рациона творог. Те, кто имеет подобные проблемы, должны проконсультироваться с врачом на предмет употребления данного продукта.

Главной пользой творога является укрепление костей. К тому же этот продукт восстанавливает работу кишечника и улучшает состояние сосудов. Спортсменам нужно употреблять творог для ускорения роста мышечной массы.

Опасностью творога считается переедание, в сутки его можно есть в количестве 200-250 граммов. Если будет наблюдаться переизбыток казеинового белка, то у человека появятся отеки. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на работе печени и почек.

Творог усваивается примерно три часа. В связи с этим продукт нужно есть в первой половине дня. Его разрешается употреблять не только в чистом виде, но и готовить из него различные блюда: запеканки, сырники, пудинги. Продукт отлично сочетается со сметаной, ягодами, фруктами или же медом.

Источник: tver.aif.ru