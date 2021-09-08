 

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

08.09.2021, 15:56, Разное
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Светлана Хоркина пояснила о своем сыне Святославе, который был рожден от мужа покойной актрисы Веры Глаголевой. В США спортсменка тайно встречалась с Кириллом Шубским.
Хоркина воспитывает двоих детей. Первого ребенка спортсменка родила в 2005 году. Мальчик, который был назван Ярославом, появился на свет в США. Долгое время считалось, что его отцом является кинодеятель Леван Учанейшвили, но позже выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

Известно, что Светлану Хоркину и бизнесмена Кирилла Шубского связывали тайные романтические отношения. Спортсменка старается не распространяться о личной жизни. Что касается детей, то они сами смогут когда-то рассказать о себе, если захотят.

Старшему сыну уже исполнилось 16 лет. Сейчас он вместе с матерью думает, куда будет поступать после окончания школе. Ранее мальчик считал себя гуманитарием, но сейчас больше интересуется физикой.

Хоркина старается не говорить не только о детях, но и о своем муже. Десять лет назад она узаконила отношения с Олегом Кончовым. Супруг поддерживает избранницу во всех вопросах. Иными подробностями семейной жизни гимнастка предпочитает не делиться, пишет портал «Глобал.МСК».



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