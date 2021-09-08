Максим Виторган заговорил о причинах развода с Ксенией Собчак

Актер Максим Виторган заговорил о настоящих причинах развода с ведущей Ксенией Собчак. В социальной сети Instagram он поделился занимательным текстом, написанным несколько лет тому назад.

Запись попалась на глаза Максиму Виторгану, и он решил поделиться ею со своими фолловерами. В публикации идет речь о морали. По словам актера, последняя не может существовать вне контекста, поскольку имеет глубину и свои нюансы. Невозможно быть с человеком, у которого представления о морали существенно отличаются. Под этим понятием понимается внутренний нравственный закон, которого необходимо придерживаться.

Пользователи Сети сделали вывод, что Максим Виторган и Ксения Собчак приняли решение о расставании из-за разных моральных принципов. Ведущая является довольно прямым и откровенным человеком, а ее экс-супруг более скрытый.

Брак знаменитостей продлился шесть лет. Ксения Собчак за это время подарила Максиму Виторгану сына Платона. Сейчас бывшие муж и жена поддерживают нормальные отношения ради ребенка. Спустя короткое время после развода Собчак вышла замуж за режиссера театра и кино Константина Богомолова. Сам же Максим Виторган строит отношения с коллегой по цеху Нино Нинидзе, пишет портал «Политэксперт».