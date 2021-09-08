Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Глава столичного региона Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет законодательных поправок, ужесточающих наказание за нарушение тишины и покоя в ночное время суток. Предлагается усилить ответственность для недобросовестных водителей.

Безусловно, проблема шумового загрязнения характерна для любого мегаполиса, Москва здесь не исключение, но “отмороженные” авто– и мотолюбители порой переходят все допустимые границы. Жителей столицы достала громкая музыка и езда без глушителей в ночное время, поэтому они обратились за помощью к властям. 8 сентября мэр решил окончательно переломить эту ситуацию.

“К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные “отмороженные” автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец”, – отметил Собянин.

Градоначальник предложил несколько шагов для решения этой проблемы. Законодательные поправки устанавливают запрет на использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они ночью нарушают тишину. Такие транспортные средства, по мнению мэра, необходимо задерживать и помещать на спецстоянку до устранения нарушения.

Кроме того, Собянин считает необходимым в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами: с 500 до 5000 рублей. Предполагается, что размер штрафа будет исчисляться в зависимости от мощности двигателя транспортного средства.

Глава города также предложил штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото– и видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Он выразил надежду, что парламентарии поддержат пакет поправок, необходимый москвичам.