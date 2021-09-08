 

Спасатели начали поиски пропавшего после взрыва в Ногинске ребенка

08.09.2021, 15:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПод завалами от взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске может находиться ребенок, сообщил источник в экстренных службах.

«Под завалами может находиться ребенок. Спасатели ведут его поиски», – сказал собеседник ТАСС.

Под завалами могут находиться еще два человека, сообщил источник РИА «Новости».

Ранее источник сообщал, что в результате взрыва погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. До этого из-под завалов извлекли тело второго погибшего – женщины.

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный для обогрева квартиры газ.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин подтверждал, что погибшими числятся двое. При этом пять человек не выходили на связь, их статус пока не установлен.



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