 

Семь трупиков папы Фриске – Личное мнение

08.09.2021, 15:40, Разное
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Я искренне не понимаю, зачем отец покойной Жанны Фриске Владимир ходит и рассказывает всем истории своей жизни.

И ладно б ещё, рассказы эти были бы светлыми. Так нет ведь — с каждым разом всё больше ужасов.

https://t.me/lenamiro/9631
Видео: Телеграм

«Выложила семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел», — поделился воспоминаниями отец Жанны.

У Жанны был брат-близнец, они вместе родились. Затем мальчик умер двух недель от роду, а теперь его отец рассказывает про трупики:

«Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а этот, мальчик – 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, дочь – в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер».


Фото: Соцсети

Владимир приехал в морг и ему показали семь трупиков. Это та самая информация, без которой мы не можем прожить.

«Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будут кривить душой, забыли про него».

Забыли и забыли, но тут Владимира на Ютубик позвали. Про Жанну уже всё сказано, теперь нужно сказать про братика. Ещё больше жути нагоняют семь трупиков, которые ему показали в морге.

«Там женщина была, спросила: “Вы будете хоронить?”. Я ей: “А как, чего, куда?”. Ну она говорит: “Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги”».

Я так и не поняла, мальчика похоронили отдельно или Владимир заплатил денег?

Впрочем, зачем мне-то об этом думать?!

Реально достал уже этот дедушка. Не знаете, зачем он ходит везде и рассказывает про трупики?

Источник: Лена Миро



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