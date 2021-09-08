Вместе с главой МЧС России на учениях погиб кинорежиссер Мельник

Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, которые проводило МЧС.

Режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Мельник родился в 1958 году, он являлся членом гильдии кинорежиссеров России. Мельник снял два полнометражных художественных фильма – “Новая Земля” и “Территория”.

Контекст:

Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на учениях. Российская пропагандистка, главред телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что с Зиничевым погиб оператор.

55-летний Зиничев занимал пост министра с мая 2018 года. В 1991 году он начал работу в Федеральной службе охраны, с 2006-го по 2015 год работал в личной охране президента РФ Владимира Путина. Российский политолог Станислав Белковский называл Зиничева одним из возможных преемников Путина.

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