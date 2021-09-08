 

Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей

08.09.2021, 15:34, Новости дня
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“Четыре [cына] – это такой предел для нас. Поэтому пока в планах пятого нет. Надо быть хорошими родителями – школы, садики, футбольные команды, поездки”, – заявил Шевченко.

По словам футболиста, из-за его частых командировок воспитанием детей занимается супруга.

“Это ее обязанность”, – отметил он.

ВИДЕОВидео: Cвітське життя / YouTube
Контекст:

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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