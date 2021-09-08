 

Найдены самые древние стоянки американских индейцев

08.09.2021, 15:18, Новости дня
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На сей раз раскопки проводились в Луизиане. Археологи из Вашингтонского университета обнаружили целый ряд артефактов на месте древнейших стоянок американских индейцев.

Споры о том, как давно начали заселять люди территории Северной Америки, ведутся в научных кругах уже давно. На сегодня доказано, что самая древняя цивилизация существовала здесь примерно 3400 лет назад. При этом индейцы занимались не только охотой и собирательством, но и более сложными формами деятельности.

Жили древние обитатели Американского континента также не только в вигвамах, отмечают ученые. Исследования продолжаются. Археологи надеются сделать еще немало исторических открытий и отодвинуть начало американской цивилизации в более древние времена.



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