Австралийские ученые выяснили, что птенцы учатся щебетать еще в яйце

Весьма любопытный факт удалось установить австралийским ученым, которые изучали жизнь птиц. Исследователи утверждают, что птенцы еще до того, как вылупятся из яйца, слушают пение своих родителей.

Более того, находясь в яйце, птенцы пытаются даже подражать пению взрослых птиц. Это было доказано на примере галапагосского вьюрка, малого пингвина и крапивников.

Исследования проводили ученые из австралийского университета Флиндерса. Им удалось получить аудиозаписи щебетания невылупившихся птенцов. Во время такого подражания у зародышей птенцов даже меняется частота сердечных сокращений, говорят ученые. Кроме того, птенец в яйце способен реагировать на чужие голоса, что ранее не было известно науке.