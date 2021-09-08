Атласная наволочка, массаж, пилинг, вода: как уменьшить морщины без затрат на косметические процедуры и продукты

Не существует идеально гладкой кожи. С возрастом на лице можно заметить все больше морщин. Чтобы отсрочить их появление, нужно ухаживать за кожей. Многие думают, что для этого нужны дорогие уколы красоты или салонные процедуры. На самом же деле отсрочить морщины или уменьшить их можно, не выходя из дома. Как это сделать? Своими секретами поделилась Кристал Принс, владелица своего салона красоты в Эссексе, Великобритания.

Правильное питание

Не зря говорят, что мы – это то, что мы едим. Пища, которую люди потребляют, оказывает огромное влияние на их внешность.

“Жирная курица, сахарный пончик или бутылка вина – это все вкусно, но едва ли полезно, – объясняет Кристал, которая уже 20 лет работает в индустрии красоты. – Представьте себе, что вы наполняете этой едой не свой желудок, а клетки кожи. Станет ли от этого ваше лицо красивее? Вряд ли. Другое дело, если вы едите виноград, который сделает вашу кожу увлажненной и упругой”.

Кристал советует “пополнять клетки кожи” питательной пищей, богатой влагой и витаминами. Это поможет уменьшить выраженность морщин и в целом хорошо скажется на вашем внешнем виде.

Фонтан молодости прямо в вашем кухонном кране

Самый простой и дешевый секрет молодости – это пить больше воды. Увлажненная кожа стареет медленнее, на ней позже появляются глубокие морщины.

“Знаете, как выглядит обезвоженная кожа? – спрашивает Кристалл. – Тонкие морщины, тусклый цвет, темные круги под глазами. На ощупь такая кожа достаточно грубая. Если эти признаки есть у вас, наберитесь терпения и приучите себя пить больше воды. А еще лучше класть в нее дольку свежего лимона”.

Защита от солнца

“Великобритания, как и Россия, находится на севере, – говорит Кристал. – Это не значит, что вы не должны использовать крем с SPF. Ультрафиолет губителен для кожи даже зимой”.

“Ультрафиолет – это не только солнце, – продолжает Кристал. – На нашу кожу негативно воздействует световое излучение от ноутбуков, смартфонов и телевизоров. Поэтому так важно наносить на кожу крем с SPF каждый день”.

Хороший пилинг

Наша кожа всегда обновляется: омертвевшие клетки эпидермиса заменяются на новые. Крайне важно вовремя их отшелушивать, потому что хороший пиллинг может предотвратить появление морщин.

“С возрастом процесс обновления клеток замедляется, – рассказывает Кристал. – Отшелушивание помогает ускорить его. Также пилинг улучшает приток крови к лицу, и наша кожа получает больше коллагена. А от его количества зависит выраженность морщин. Чем меньше коллагена, тем глубже они становятся”.

Борьба со стрессом

Стресс оказывает огромное влияние на кожу. Когда мы раздражены, мы чаще хмуримся, что ускоряет появление морщин.

“Если вы постоянно хмуритесь, у вас появляется глубокая морщина посреди лба, – говорит Кристал. – Если прищуриваетесь, у глаз быстро образуются гусиные лапки. Поэтому старайтесь следить за своей мимикой, чтобы ненароком не ускорить старение”.

Атласные наволочки

Хороший сон – еще одно бесплатное лекарство от морщин. Но важно не только количество часов, которые вы спите, но и их качество.

“Когда мы спим, наши мышцы расслабляются, и лицо сморщивается, – говорит Кристал. – Поэтому после пробуждения на коже остаются неприглядные складки. Замените хлопковую наволочку на атласную. Она не образует складок, поэтому и кожа вашего лица тоже будет разглаживаться”.

Домашние процедуры по уходу за лицом

Чтобы ухаживать за кожей, необязательно ходить в салоны красоты. Позаботиться о ней можно и дома. “Женщины недооценивают силу домашних масок и пиллингов, – говорит Кристал. – Они не так эффективны, как салонные процедуры, но их вполне хватает, чтобы уменьшить выраженность морщин”.

“Вам не нужно записываться на подтяжку лица, – продолжает Кристал. – Достаточно купить качественную сыворотку для лица и увлажняющий крем”.

Чаще меняйте постельное белье

Постельное белье должно быть не только атласным, но и чистым. Если вы долго спите на одной и той же наволочке, вы неосознанно вредите своей коже.

“Наволочка визуально может казаться чистой, – объясняет Кристал. – Но на ней все равно накапливаются сотни и тысячи бактерий. Когда вы спите, они попадают на ваше лицо, провоцируя воспаления на коже. Прыщи и акне тоже ускоряют появление морщин. Лучше менять не только наволочки, но и все постельное белье, так как наше лицо соприкасается и с простынями, и с пододеяльниками”.

Лицевой массаж

Массаж лица способен творить чудеса. Он улучшает приток крови к коже, помогает выводить токсины из нее. Массаж эффективен при утренних отеках, он хорошо снимает мышечное напряжение.

“Когда вы массажируете лицо, – объясняет Кристал. – Вы стимулируете свою лимфатическую систему. Это очень полезно для кожи в любом возрасте”.

Отказ от яркого макияжа

Уже давно известно, что декоративная косметика плохо влияет на кожу. Поэтому не стоит ей пользоваться без нужды.

“Если вы идете в магазин за хлебом, не нужно наносить на кожу несколько слоев тонального крема, – говорит Кристал. – Это плохо скажется на ее здоровье и ускорит старение. Наносите макияж, когда он действительно вам нужен. И смывайте его сразу же, когда приходите домой”.