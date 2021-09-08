 

Студия Remedy объявила о создании ремастера Alan Wake

08.09.2021, 15:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Студия Remedy Entertainment анонсировала перевыпуск культовой среди геймеров игры Alan Wake. Это сделал сценарист и творческий директор Сэм Лейк (Sam Lake), непосредственный участник всех проектов компании.
На портале The Sudden Stop Сэм Лейк выразил благодарность всем фанатам игры, которые поддерживали ее на протяжении многих лет, а также объявил о скором выходе обновленной версии. По его словам проект выйдет на ПК в Epic Games Store, Xbox и на консолях PlayStation. В ремастере Alan Wake будет обновленная графика, поддержка 4К и другие апгрейды, однако геймплей останется таким же, как и в старой версии игры. В новое издание войдут такие дополнения как The Signal и The Writer с аудиокомментариями от разработчиков.

Источник: www.polygon.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Eminem запишет фит на песню «Банька парилка» совместно с МС Пох

14.01 / Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины “Спутник V”

09.08 / Мнение: «Пятый вопрос к Михаилу Мурашко»

29.05 / Российский ученый рассказал о неожиданных находках на Красной планете: “Марс был обитаем”

17.06 / Мнение: Прокуратура ЛНР провела следственные действия с Протасевичем

10.08 / Компания Oppo официально представила смартфон Reno4 Pro

13.10 / Мнение: Души меня нежно

28.05 / 20 вдохновляющих примеров того, к чему может привести увлечение садоводством

24.06 / Журналист «Би-би-си» показал кадры с британского эсминца

08.07 / Врач Тяжельников предупредил, что жара отягощает течение коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика