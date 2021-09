Студия Remedy объявила о создании ремастера Alan Wake

Студия Remedy Entertainment анонсировала перевыпуск культовой среди геймеров игры Alan Wake. Это сделал сценарист и творческий директор Сэм Лейк (Sam Lake), непосредственный участник всех проектов компании.

На портале The Sudden Stop Сэм Лейк выразил благодарность всем фанатам игры, которые поддерживали ее на протяжении многих лет, а также объявил о скором выходе обновленной версии. По его словам проект выйдет на ПК в Epic Games Store, Xbox и на консолях PlayStation. В ремастере Alan Wake будет обновленная графика, поддержка 4К и другие апгрейды, однако геймплей останется таким же, как и в старой версии игры. В новое издание войдут такие дополнения как The Signal и The Writer с аудиокомментариями от разработчиков.

Источник: www.polygon.com