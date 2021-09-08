В Сети появились последние кадры с погибшим главой МЧС Зиничевым

В Сети появились последние кадры, на которых запечатлен погибший Евгений Зиничев. Глава МЧС РФ скончался во время учений в Красноярском крае.

Евгений Зиничев по работе отправился в Норильск, чтобы проинспектировать новое пожарное депо. Руководитель ведомства пытался спасти другому человеку жизнь, но в итоге скончался. Известно, что смерть Зиничева наступила в возрасте 55-ти лет.

Имеется информация, что снимался учебный фильм. Сотрудник съемочной группы сорвался в воду и в итоге также погиб. Зиничев пытался спасти его, но внезапно упал в обрыв.

Зиничев являлся руководителем МЧС с мая 2018 года. Он возглавил ведомство после Владимира Пучкова, который покинул свой пост после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово). Президент Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной Зиничева, пишет портал Newinform.