 

В Сети появились последние кадры с погибшим главой МЧС Зиничевым

08.09.2021, 15:02, Разное
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В Сети появились последние кадры, на которых запечатлен погибший Евгений Зиничев. Глава МЧС РФ скончался во время учений в Красноярском крае.
Евгений Зиничев по работе отправился в Норильск, чтобы проинспектировать новое пожарное депо. Руководитель ведомства пытался спасти другому человеку жизнь, но в итоге скончался. Известно, что смерть Зиничева наступила в возрасте 55-ти лет.

Имеется информация, что снимался учебный фильм. Сотрудник съемочной группы сорвался в воду и в итоге также погиб. Зиничев пытался спасти его, но внезапно упал в обрыв.

Зиничев являлся руководителем МЧС с мая 2018 года. Он возглавил ведомство после Владимира Пучкова, который покинул свой пост после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово). Президент Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной Зиничева, пишет портал Newinform.



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