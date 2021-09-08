 

Собянин высказался о введении новых ограничений в Москве из-за коронавируса

08.09.2021, 14:58, Разное
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В Москве наблюдается снижение количества заболевших ковидом. Например, за последние сутки в столице было выявлено 1 269 случаев заражения коронавирусом. Скончались 48 человек. При уменьшении количества заболевших в городе начинают отменять ковидные ограничения, то есть столица постепенно возвращается к нормальной жизни.

В интервью изданию “Комсомольская правда” Собянин отметил, что в ближайшее время никаких ограничительных мер в городе вводить не будут. Однако в столице, по словам мэра, не планируется закрытие резервных госпиталей, поскольку не исключается случай, при котором они вновь могут понадобиться. “Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь”, – сказал градоначальник.

Также Собянин пригласил всех переболевших ковидом жителей Москвы пройти бесплатную диспансеризацию, даже тех, кто болел “неофициально”. Мэр города напомнил о важности выявления патологий и заболеваний, представляющих опасность для жизни.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал о работе павильонов “Здоровая Москва”, в которых можно пройти диспансеризацию, проверить работу дыхательной системы, сердца, провести биохимический анализ крови. Переболевшим ковидом гражданам советуют также определить спирометрию, концентрацию Д-димера, пройти тест с шестиминутной ходьбой и рентгенографию органов грудной клетки.



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