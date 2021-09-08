 

Путин и глава Евросовета подчеркнули важность недопущения насилия в Афганистане

08.09.2021, 14:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, информирует пресс-служба Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане. С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учёте интересов всех групп населения. Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, была рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Мишеля Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, указали в Кремле.

Ранее глава Евросовета рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и РФ заинтересованы в региональной стабильности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора.



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