 

Глава Бурятии заболел коронавирусом

08.09.2021, 14:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом несмотря на то, что дважды вакцинирован.

«Сюрприз у меня… COVID подхватил, хотя и дважды вакцинирован. Тест показал, что COVID есть, самочувствие норм, нос немножко гудит… Всем здоровья, вакцинируйтесь», – сказал Цыденов в Instagram.

Он отметил, что обоняние и вкус у него не пропали, температуры нет. По его словам, ему как главе региона приходится постоянно проходить тестирование, так как общается с большим количеством людей. Цыденов отметил, что последний раз тест на коронавирус сдавал на Восточном экономическом форуме 2 сентября, тогда был отрицательный результат.

«Есть люди, которые со мной контактировали за последние дни… Пусть знают и будут внимательны к себе и в случае появления признаков ОРВИ сразу обращаются к врачам», – добавил он.

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Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey)

Ранее ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.



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