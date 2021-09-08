Ответственной за политику США в отношении Украины стала дипломат, критиковавшая “Северный поток – 2”

Данниган с 2014-го по 2017 год занимал должность заместителя помощника секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь она будет способствовать выработке политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в качестве заместителя главы миссии, а в последнее время – в качестве поверенного в делах в Австрии.

На новую должность она вступила 7 сентября.

Данниган одной из первых критиковала планы России построить газопровод “Северный поток – 2” в Германию по дну Балтийского моря, чтобы перенаправить европейский экспорт вокруг Украины.

Она заявляла, что “Северный поток – 2” угрожает не только жизнеспособности Украины и ее ресурсам, но диверсификации газа в Европе, особенно в юго-восточной ее части.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что “Северный поток – 2” готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. По мнению Зеркаль, Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против “Северного потока – 2”, все будет решать Байден.

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу “Северного потока – 2”. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”.

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