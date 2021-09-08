Мнение: Будни лоукостинга

В духоте и без еды, зато с опозданием

Я тут пока суд да дело, перебрался из Средней Полосы в самую глубь родной страны – на Алтай. Куда только не забросит судьба вольного социолога! Что поразило еще до прибытия – как теперь летают на самолетах. Летел-то я вроде не какой-то там “Победой”, чья ненависть к пассажирам стала уже притчей во языцех; нет – летел Уральскими авиалиниями, которые вроде как в особом терроризме не замечены.

И что же? Сначала рейс, не говоря худого слова, задержали на 2 ч без малого. Первый час задержки я отследил и благополучно остался дома на час больше – спасибо интернету; но на второй они меня уже подловили, подлецы. Сначала передержали в зале вылета, постоянно откладывая на 10 минут время посадки, а потом еще полчаса держали в самом самолете, набитом уже как сельди в бочке.

И в чем же оказалась причина задержки? Как нам объявили – “мы ждали группу пассажиров”!! Видимо, транзитников. То есть сидим мы на ночь глядя в стоящем самолете, духота уже неимоверная – и тут нате, заваливает еще небольшая толпа таких же несчастных! Но что трогательно – то были не какие-то “випы”, нет, “такое же быдло, как и мы”. И из-за них вылет огромного Боинга отложили на 2 часа?! Какое-то неслыханное человеколюбие, если это можно так назвать.

Ну ладно – полетели. Лететь 4 часа. Я по привычке старого совка (теперь это называется бумер) ожидал, что скоро будут кормить – ведь это ж “известно”, что если полет более 3 ч, то на борту полагается горячее питание”.

НИФИГА. Оказалось, что не полагается ничего. Буквально – только вода (теплая, как из остывшего чайника). Другими словами, кормили как на лоукостере – то есть никак. Проводники только руками разводили. Ясно одно: во-первых, еще одно “совковое” правило похерено полностью и навсегда – теперь пассажиров кормить необязательно, хоть ты все 10 часов лети; и во-вторых, само понятие “лоукостера” и зверской “Победы” понемногу размывается – поскольку все авиакомпании понемногу становятся лоукостерами. Говоря еще проще – отношение к пассажирам как к быдлу начинает превалировать. Не удивлюсь, если скоро, как в автобусе, начнут перевозить в самолетах стоя, а за возможность “лететь сидя” надо будет доплачивать – это будет подаваться как роскошь.

И еще одна вещь меня поразила – очень похоже, что бедовая авиакомпания в своем стремлении к экономии не остановилась, естественно, на одном только отказе от еды на борту; они, как я понял, экономят теперь также… на вентиляции! Буквально – большую часть полета дышать в самолете практически нечем, духота страшенная; а когда уже идти на посадку – становится почти нормально, видимо, врубают на полную для отмазки.

Занятно. Жду комментариев в духе “4 часа можно и стоя простоять – вы не понимаете технического прогресса!”. Отчего же? Как раз понимаю.