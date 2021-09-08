 

Facebook и Ray-Ban завтра представят новую модель умных очков

08.09.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Завтра компании Facebook и Ray-Ban планируют официально представить свою совместную разработку. Речь идет о новой модели умных очков, которая, по словам экспертов, является важным шагом на пути создания полноценных очков с дополненной реальностью.

О том, какие именно функции будут заложены в нынешнюю новинку, пока неизвестно. Впрочем, завтра мы сможем узнать об этом из материалов презентации.

О важности события говорит то, что в анонсировании устройства принимал участие сам Марк Цукерберг. Известно, что глава Facebook полагает большие надежды на умные очки Ray-Ban. Ранее в своем выступлении он обещал, что такие устройства принесут пользователям целый ряд интересных возможностей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Пионтковский: В Вашингтоне обсуждается получение Украиной статуса главного союзника США не члена НАТО

20.10 / Обновление Windows 10 вывело компьютеры из строя

28.11 / На украинскую журналистку напали в прямом эфире

12.01 / Крупные компании США заморозили политические пожертвования

21.03 / При обыске у губернатора Пензенской области нашли около 500 млн рублей

15.08 / Михаила Ефремова выписали из больницы. Его адвокат говорил, что актер пережил инсульт

13.08 / Уволился глава журналистского пула Лукашенко

03.08 / “Куколка”, “Так аппетитненько”. Кухар позировала на Мальдивах в платье-сетке

25.12 / На ноутбуки Honor установят операционную систему Windows 10

29.07 / Литва, Польша и Украина будут координировать позиции при пересмотре отношений РФ и ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика