Facebook и Ray-Ban завтра представят новую модель умных очков

Завтра компании Facebook и Ray-Ban планируют официально представить свою совместную разработку. Речь идет о новой модели умных очков, которая, по словам экспертов, является важным шагом на пути создания полноценных очков с дополненной реальностью.

О том, какие именно функции будут заложены в нынешнюю новинку, пока неизвестно. Впрочем, завтра мы сможем узнать об этом из материалов презентации.

О важности события говорит то, что в анонсировании устройства принимал участие сам Марк Цукерберг. Известно, что глава Facebook полагает большие надежды на умные очки Ray-Ban. Ранее в своем выступлении он обещал, что такие устройства принесут пользователям целый ряд интересных возможностей.