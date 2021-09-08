В Бостоне предлагают использовать новый металл для производства электронных устройств

В Бостонском колледже предлагают использовать новый металл для производства электронных устройств. Подробно о научных изысканиях физиков можно узнать из статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.

В общих чертах, суть открытия состоит в том, что в определенном металлическом сплаве поток электронов начинает течь, словно вода внутри трубы. Именно такие качества проводящих материалов сегодня наиболее востребованы в электронной промышленности.

Продукция современной индустрии электроники требует новых материалов, которые обеспечили бы большую эффективность работы приборов при уменьшении их размеров и энергопотребления. Поясняют ученые. Это позволяет надеяться, что открытие, сделанное в Бостоне, обязательно найдет для себя практическое применение.