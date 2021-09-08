Главред – эксперт прогнозирует Украине новую «газовую войну» с Россией

Украинский экономист и аналитик Алексей Кущ не исключает повторения так называемых газовых войн между Украиной и Россией. Как рассказал эксперт порталу «Главред», новая «война» может начаться уже в этом отопительном сезоне, однако на этот раз РФ будет формально выполнять контракт по транзиту газа, оплачивая тот объём, который они должны были прокачать, а Украине придётся отключить восточную трубу.



Reuters

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует повторение так называемых газовых войн между Украиной и Россией. Как пишет «Главред», по его словам, газовая война может произойти в нынешнем отопительном сезоне и от прошлых «войн» она будет отличаться тем, что, с точки зрения России, она будет вестись по уже устоявшимся правилам и формально не будет ничего нарушать.

«Существует понятие виртуального реверса, то есть физически Украина отбирала из трубы российский газ, после чего эти объёмы закрывались с помощью реверса, который якобы попадал к нам из Европы. И если объём прокачки газа через украинскую трубу упадёт ниже показателя в 15 миллиардов кубометров, то физическим объёмом этого газа мы не сможем покрыть минимальные потребности», — объяснил эксперт в комментарии изданию.

По его словам, Украина также не сможет закрыть этот объём прокачкой реверса, потому как физический объём газа будет превышать объём прокачки по трубе.

«В этой ситуации нам придётся перейти с виртуального реверса на реальный, и здесь могут возникнуть технические и финансовые проблемы. То есть вполне возможно, что РФ будет формально выполнять контракт по транзиту газа, оплачивая тот объём, который они должны были прокачать, из-за чего Украина столкнётся с тем, что ей придётся отключить восточную трубу и могут начаться проблемы с обеспечением потребителей газом и теплом», — отметил аналитик.

Также эксперт констатировал, что цена на газ на европейских рынках побила исторический рекорд и уже составляет $650. По его словам, «Нафтогаз» будет заключать с «Теплокоммунэнерго» соглашения и цена будет ниже рыночной, однако общее давление на ценовую политику ситуация на европейском рынке всё же будет оказывать.

«Помимо тарифного шока может произойти ещё и технический шок, когда на фоне драконовских тарифов людей смогут отключить от того или иного вида энергоносителей», —резюмировал Кущ.