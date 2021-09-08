Правительство сняло запрет на вывоз леса в КНДР

Правительство отменило запрет на вывоз необработанных лесоматериалов в КНДР. Ограничения действовали с 2020 года, но из-за масштабных лесных пожаров в дружественном России государстве возник дефицит древесины. Из-за чего северокорейская промышленность столкнулась со значительными производственными трудностями.

«Россия не может оставаться в стороне, когда дружественное нам государство находится в столь непростой ситуации. Тем более, корейская сторона не требует дать ей наши лесоматериалы безвозмездно. Сумма сделки, по предварительной оценке, составляет больше 2 млрд долларов, хотя расчёт будет проведён в другой валюте. Исходя из этого факта, считаю необходимым подготовить постановление о снятии запрета на вывоз древесины с территории Российской Федерации в КНДР», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно контракту, в этом году из России в КНДР будет экспортированы лесоматериалы общим весом 13583 тыс. тонн. В связи с неконвертируемостью северокорейской войны, расчёты будут проведены в китайских юанях. Запрет на вывоз российского леса в Китай сохранится.

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