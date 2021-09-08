 

Палеонтологи из Онтарио обнаружили окаменелость древнего монстра

08.09.2021, 14:08, Разное
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В результате раскопок кембрийских пород возрастом пол миллиарда лет в национальном парке Кутеней в Канадских Скалистых горах был обнаружен новый вид ископаемых морских существ, которому было присвоено наименование Titanokorys gainesi (Титанокорис).
Неизвестное древнее животное относилось к виду радиодонты — вымершему отряду примитивных членистоногих, и отличалось, для того периода, гигантскими размерами. Титанокорисы имели фасеточные глаза, две когтистые клешни, несколько плавников для перемещения и рот с острыми зубами. Тело существа было плоское, что связано с адаптацией организма к условиям жизни на морском дне. По словам ученых, титанокорисы оказывали большое влияние на экосистему морей Кембрийского периода.

Как отмечается, новая находка в очередной раз подтвердила значимость для мировой науки исследований в национальном парке Кутеней на территории Британской Колумбии.

Источник: fbm.ru



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