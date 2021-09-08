Марина Федункив напугала своих подписчиков своим видом

Актриса Марина Федункив, которая в августе сыграла свадьбу с иностранцем, проводит сейчас медовый месяц со своим супругом в Италии. Она активно делится с подписчиками своими курортными видео в социальных сетях. На одном из таких видео в Instagram подписчики разглядели синяки на ногах знаменитости.

Комедийная актриса в своем свадебном путешествии примерила на себя образ травел блогера. Путешествуя по Италии, родине своего молодого супруга, она делится со своими фолловерами в социальных сетях видео и фото с интересными моментами и знаковыми местами. Однако на одном из таких видео были заметны многочисленные синяки на ногах у Федункив. Это вызвало многочисленные вопросы у поклонников популярной актрисы. По этому поводу они высказывают самые разнообразные предположения: от следов любовных утех, до реального беспокойства за здоровье знаменитости. Сама Марина Федункив пока никак не ответила на беспокойство фанатов.

https://www.instagram.com/p/CTh1qVMD6Ct/

Источник: fedpress.ru