Новая версия iQOO 8 с меняющим цвет корпусом, 120 Вт и Snapdragon 888 вышла в продажу

В продажу вышла новая версия iQOO 8 с корпусом, меняющим свой цвет и зарядкой мощностью 120 Вт. Burn Colour Discoloration Edition также оснащен 12-гигабайтный модуль ОЗУ, а также камера от Sony.

Устройство работает на быстрой и продуктивной однокристальной платформе Snapdragon 888. Дополняет процессор 12-гигабайтный чип LPDDR5 оперативной памяти, для хранения контента производитель предусмотрел быстрый флеш-накопитель UFS 3.1. вместительностью 256 гигабайт.

6,56-дюймовый дисплей AMOLED в iQOO 8 имеет разрешение 2376 на 1080 точек и соотношение сторон 19,8 : 9. Кроме того, частота смены изображений на экране HDR10+ достигает 120 герц при охвате 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Под экранной панелью расположен и сканер отпечатков пальцев.

Блок основной камеры состоит из трех датчиков с разрешением в 16, 48 и 50 миллионов пикселей. Кроме Sony IMX598 она включает оптический двукратный зум и 20-кратное цифровое увеличение. Фронтальный датчик здесь 16-мегапиксельный, он вмонтирован в круглый вырез в центре экрана вверху. Аккумулятор объемом 4350 мА•ч поддерживает сверхбыстрый зарядный аппарат на 120 Ватт.

Работает девайс на одиннадцатой генерации Android, дополненной фирменным интерфейсом OriginOS. Особенностью аппарата Burn Colour Discoloration Edition стала его задняя крышка, выполненная по технологии фотохромности. Под влиянием попадающих на нее лучей света она способна менять свой цвет от ярко-оранжевого до белоснежного. Пока модель вышла только на китайский рынок, однако далее ее можно будет купить и в других странах. В КНР iQOO 8 оценен в 950 долларов, стоимость на международном рынке пока не называется.

Источник: www.ixbt.com