 

Проезд по МЦК будет бесплатным в День города

08.09.2021, 14:04, Разное
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В субботу, 11 сентября, в Москве отметят День города. Празднование будет скромным – массовые мероприятия и большие концерты не состоятся, поскольку в городе все еще действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако будет праздничный фейерверк.

Кстати, 11 сентября в столице проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным для всех пассажиров. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. “Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие МЦК”, – написал градоначальник в своем твиттер-аккаунте.

Московское центральное кольцо было открыто в 2016 году. С тех пор значительно улучшилась транспортная ситуация во многих столичных районах. Рядом со станциями МЦК появляются новые жилые комплексы, а также бизнес-центры. Чтобы поездки были еще комфортными, строятся новые вестибюли, сокращаются интервалы движения поездов.

Напомним, с недавних пор по МЦК курсирует двухэтажный поезд, но пока – в тестовом режиме. Нужен ли он, должны были решить жители Москвы. Шестивагонный поезд ЭШ2 – единственный в России двухэтажный электропоезд, отличающийся большой вместимостью.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными. Спустя несколько дней мэр Москвы подвел первые итоги нововведения. Градоначальник заметил, что всего за несколько дней число регистраций карты “Тройка” выросло на 100 тысяч.



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