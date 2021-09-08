 

Мнение: Планету трясет.

08.09.2021, 14:00, Разное
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Современное общество не готово к серьезным проблемам. Это становится очевидно с каждым витком нарастания частоты и силы катаклизмов, бушующих по всей планете.

Ученые и СМИ уже начали "открывать глаза". Причина – у них есть страшная статистика множество локальных климатических катастроф, которые происходят одновременно и везде. На память нашей цивилизации такого еще не было.

Есть люди, которые так же начинают понимать – с климатом происходит нечто экстраординарное. Есть люди, которые говорят об этом в открытую.

И есть люди, которые прячут голову в песок и предпочитают думать, что все обойдется.

Не обойдется.

Потому что не обошлось в Нью-Йорке, не обошлось в ОАЭ, Индии, Турции, Австралии, Японии, России, Украине, Германии, Китае, Аргентине…… Уже не обошлось по всему миру. И не будет обходиться впредь.

И голова в песке на защитит тело.

Сейчас идет подготовка следующей глобальной онлайн конференции "Глобальный кризис. Время правды". На участие в этой конференции уже подали заявки ученые, политики, а так же звезды мировой величины. Этим людям не безразлично их жизнь. Потому что они понимают, сколько бы денег у тебя не было, каким популярным ты бы не был – урагану на это наплевать.

Источник: Достало



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