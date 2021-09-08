 

Саакашвили рассказал, как выгнал МОССАД из Грузии

08.09.2021, 13:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили рассказал, что в бытность его руководителем страны изгнал из Грузии МОССАД за нелегальную съемку израильтянами конкурентов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Закрыли представительство МОССАД в Грузии, когда узнали, что их представитель снял в гостинице в Кобулети кадры личной жизни дипломата из страны-конкурента Израиля», – сообщил от телеканалу «Пирвели» («Первый»).

«Подослали (израильтяне – конкуренту) женщин и сняли», – сказал экс-президент.

По его словам, однажды он также потребовал от МВД Грузии уничтожить личное видео с «российским агентом», которое сняли грузинские спецслужбы.

Саакашвили сказал, что не позволял вмешиваться в личную жизнь «даже врагов».

Между тем известно, что при президентстве Саакашвили в 2004-2013 годах грузинские спецслужбы активно занимались сбором видео и аудио компромата на недовольных его режимом и затем шантажировали их.



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