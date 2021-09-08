Зиничев пытался спасти режиссера Мельника

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», – сказали в ведомстве ТАСС.

Режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съемок для нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что Мельник также погиб.

Замминистра ведомства Андрей Гурович подчеркнул, что Зиничев поступил как спасатель. «Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», – сказал Гурович в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Между тем RT в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента Семена Сендерова отметило, что Зиничев «находился на скале рядом со своим оператором».

«Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Все это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором – и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», – отметил Сендеров.

Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, сотрудничал с МЧС России. Он известен картинами «Новая Земля» и «Территория».

Мельник также является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника».

В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства.