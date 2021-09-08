В Кремле исключили обсуждение Путиным и Лукашенко вопроса Крыма

Президент РФ Владимир Путин не будет затрагивать вопрос признания Крыма на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 сентября, сообщил главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Путин и Лукашенко не планируют подписывать какие-либо документы по итогам переговоров.

Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане.

Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты РФ и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции.