В Украине выросло производство электроэнергии – Минэнерго

Объем производства электростанциями Украины составил 102,559 млрд кВт-час, это на 6,16 млрд кВтч, или на 6,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

“Атомные электростанции увеличили производство на 8,1% – 55,3 млрд кВт-час в 2021 году, что на 4,14 млрд кВт-час больше, чем в 2020-м. Тепловые электростанции выработали 23,9 млрд кВтч, что на 846,6 млн кВт-час, или на 3,7% больше, чем за восемь месяцев 2020 года”, – отметили в релизе.

Гидроэлектростанции произвели за январь – август 7,5 млрд кВт-час, что на 50,2% больше.

“Производство электроэнергии из альтернативных источников за восемь месяцев составило 8,49 млрд кВт-час, что на 740,9 млн кВт-час, или на 9,6% больше, чем в 2020 году”, – уточнили в Минэнерго.

Основную долю в общей выработке составила выработка АЭС – 53,9%, ТЭС и ТЭЦ – 29,4%, выработка ГЭС и ГАЭС – 7,4%.

В министерстве подчеркнули, что с начала года в Украине увеличилось потребление электроэнергии, оно составило 101,14 млрд кВт-час, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/4411464852243090

Контекст:

Кабинет Министров Украины 11 августа снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

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