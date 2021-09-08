Нардеп Кисилевский заявил, что Украина должна запретить экспорт металлолома

“Вокруг нас все страны, и дружеские, и вражеские, осуществляют меры для того, чтобы ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома. И поскольку металлургия для каждой из этих стран важна, то каждый свое стратегическое сырье у себя пытается защитить. И Украине нужно делать так же, потому что это важно с экономической точки зрения”, – подчеркнул политик.

Он добавил, что металлолом не только является главным сырьем для металлургии, но и остается ключевым фактором для декарбонизации. Если Украина рассчитывает присоединиться к европейскому “зеленому” курсу, то ей необходимо обеспечить предприятия стратегическим сырьем.

“Если мы позволяем вывезти это сырье, которое позволяет декарбонизировать металлургию, просто мы у самих себя забираем будущее. То есть, мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности”, – убежден представитель “Слуги народа”.

Политик заявил, что Кабинет Министров должен существенно ограничить экспорт лома. Сейчас вывоз сырья превышает прошлогодние объемы уже в 10 раз, подчеркнул Кисилевский.

“В законе Украины о металлоломе так и написано, что он является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями”, – убежден народный депутат.

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны: в апреле он составил 38 тыс. тонн, в мае – 60 тыс. тонн, в июне – 85 тыс. тонн.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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